Fraport TAV Antalyaspor, Tamer Tuna ayrılığını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ocak ayından bu yana takımın başında olan teknik direktör Tamer Tuna ile yollarının ayrıldığını açıkladı. Antalyaspor'dan 'Teşekkürler Tamer Tuna' başlığıyla yapılan açıklamada, "Fraport TAV Antalyaspor'umuzda 15 Ocak 2020 tarihinden itibaren teknik direktörlük görevi üstlenen Taner Tuna ile kulüp stratejilerimizde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA)