Fransızlardan olay paylaşım! Mitroglou ve Real Madrid...

Zinedine Zidane'nın gelmesiyle gelecek sezon ki transfer hamleleri merakla beklenen Real Madrid, ilk transferini Eder Militao'yu kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

Fransız dergisi So Foot, Zidane'nın gelecek sezona dair oluşturmak istediği kadroya yönelik bir paylaşımda bulunurken, De Gea, Pogba, Kante, Eriksen, Hazard ve Neymar gibi isimlerin yanında Galatasaraylı Mitroglou da forvet pozisyonunda yer alması dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcıları Yunan forvetin isminin Real Madrid kadrosunda bulunmasını şaşkınlıkla karşılandı.