UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak son 16'ya kalan Galatasaray 'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılıların listesinde yer alan isimlerin başında ise Layvin Kurzawa geliyor.

Fransız devi PSG, ocak ayındaki transfer döneminde Layvin Kurzawa ile yollarını ayırmak istiyor. Fransız basını da yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Haberde Kurzawa için Galatasaray ve Lyon'un devrede olduğu iddia edildi.

Artan ilgilere rağmen Kurzawa'nın takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı ve takımda kalmak istediği yazıldı. 2024 yılına kadar PSG ile sözleşmesi bulunan 29 yaşındakii sol bek bu sezon sadece 9 dakika forma giydi.

(Skorer)



