Lille, konuk ettiği Montpellier karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle şampiyonluk yarışında önemli bir 2 puan kaybetti. Bu karşılaşmada girdiği pozisyonlarda sonuca gidemeyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, performansıyla Fransız basını tarafından eleştirildi.

L'Equipe gazetesi Montpellier kalecisi Jonas Omlin'i ön plana çıkartırken "Omlin, Burak Yılmaz'a hayal kırıklığı yaşattı. Burak kaçırdı, Omlin performansı ile parladı" yorumunda bulundu. Fransız gazetesi ayrıca, Burak Yılmaz'a 10 üzerinden 3 puan verdi.

Bir başka önde gelen Fransız yayın organı France Football ise Burak Yılmaz'la ilgili"Her maçın kritik olduğu final koşusunda Lille çok önemli 2 puan kaybetti. Liderin bu hafta başı ağrıyabilir çünkü rakipleri hemen arkasında. Lille, bu maçın ve Burak Yılmaz'ın kaçırdığı gollerin pişmanlığını yaşayabilir. Türk golcü önemli fırsatları değerlendiremedi" ifadelerini kullandı.





Golün asisti Zeki Çelik'ten

Lille'de forma giyen diğer milli yıldızlarımızdan Zeki Çelik, Montpellier karşısında 90 dakika oynadı ve Luiz Araujo'nun 85. dakikada attığı golün asistini yaptı. Koronavirüsü atlatan Yusuf Yazıcı ise oyuna 77. dakikada Jonathan Ikone'nin yerine dahil oldu.





PSG, farkı 1'e indirebilir

Bu sonucun ardından tüm gözler ikinci sırada bulunan Paris Saint Germain'e çevrildi. Başkent ekibi, Saint-Etienne'i yenerse Lille ile arasındaki puan farkı 1'e inecek.