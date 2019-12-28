Fenerbahçe, PSG ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Kamerunlu futbolcu Erick Maxim Choupo-Moting’i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin, 30 yaşındaki Moting ile devre arasında sözleşme imzalamayı planladığı öğrenildi.

Fransız basınında Le10Sport’un haberine göre Fenerbahçe’nin PSG ile bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Choupo-Moting’i transfer etmek istediği belirtildi. PSG’de bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve yönetimin de sözleşmesini yenilemeye sıcak bakmadığı Moting, Türkiye’ye gelmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Choupo-Moting’i Ocak ayında bonservis ödemeden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Anlaşma sağlanamadığı takdirde transferin sezon sonuna sarkacağı da ifade edildi.