Fransız teknik adam Gerard Houllier vefat etti

Fransız futbolunun en önemli teknik direktörlerinden Gerard Houllier, 73 yaşında hayatını kaybetti. Uzun zamandır kalp sorunlarıyla uğraşan Houllier, 3 hafta önce bir aort ameliyatı geçirmişti.

Fransız teknik adam ilk olarak 13 Ekim 2001'de Liverpool'un başındayken aort diseksiyonu (yırtılması) geçirmişti. 2011'deki Aston Villa macerası sonrası doktorların yasağıyla teknik direktör kariyerini sonlandırmıştı. En son 3 hafta önce geçirdiği ameliyatın ardından da evine dönen Houllier'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

Başarılarla dolu kariyerinde PSG, Liverpool, Lyon ve Fransa Milli Takımı gibi önemli ekiplerin teknik direktörlüğünü yapmıştı. 2010-11'deki Aston Villa macerası sonrası ise kariyerine nokta koymuştu.

Gerard Houllier, 2017'de o dönem Fenerbahçe 'nin başkan adaylığına hazırlanan Ali Koç'un davetlisi olarak 1907 Fenerbahçe Derneği'nin sohbet toplantısına katılmıştı. İki saat süren etkinlikte bilgi ve deneyimlerini paylaşan ünlü teknik adam, merak edilen sorulara da cevap verirken etkinlik sonunda Ali Koç tarafından kendisine günün anısına hazırlanan bir plaket takdim edilmişti.