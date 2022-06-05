Danimarka'nın Fransa'yı 2-1 yendiği karşılaşmanın en fazla dikkat çeken oyuncuları arasında başı Victor Nelsson çekti. Galatasaray formasıyla gösterdiği başarı sonrası Danimarka A Milli Takımı'nda görev almaya başlayan 23 yaşındaki savunmacı, Fransa'nın güçlü forvetlerine karşı çok iyi bir mücadele ortaya koydu. Yaptığı net müdahalelerle galibiyete katkı sağlayan Nelsson için, "Milli formayı bir daha asla bırakmaz" yorumları yapıldı. Nelsson'un yükselen performansı, Avrupa kulüplerinin temsilcileri tarafından da ilgiyle takip ediliyor.