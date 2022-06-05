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Fransa'yı devire Danimarka'da Victor Nelsson'dan müthiş performans

Galatasaray'ın başarılı stoperi Victor Nelsson, Danimarka'nın Fransa'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmadaki performansıyla bir kez daha dikkatleri çekti.

05 Haziran 2022, Pazar 09:55 Son Güncelleme:
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Fransa'yı devire Danimarka'da Victor Nelsson'dan müthiş performans

Danimarka'nın Fransa'yı 2-1 yendiği karşılaşmanın en fazla dikkat çeken oyuncuları arasında başı Victor Nelsson çekti. Galatasaray formasıyla gösterdiği başarı sonrası Danimarka A Milli Takımı'nda görev almaya başlayan 23 yaşındaki savunmacı, Fransa'nın güçlü forvetlerine karşı çok iyi bir mücadele ortaya koydu. Yaptığı net müdahalelerle galibiyete katkı sağlayan Nelsson için, "Milli formayı bir daha asla bırakmaz" yorumları yapıldı. Nelsson'un yükselen performansı, Avrupa kulüplerinin temsilcileri tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

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