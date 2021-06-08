EURO 2020'nin hazırlıklarını sürdüren Fransa'da golcü futbolcu Karim Benzema'nın talihsizlikleri devam ediyor.

Fransa'nın Bulgaristan ile oynadığı hazırlık karşılaşmanın 40. dakikasında sakatlanan Benzema oyuna devam edemedi. 34 yaşındaki futbolcunun yerine oyuna Olivier Giroud dahil oldu.

Valbuena ile yaşadığı şantaj olayının ardından 5,5 yıl sonra teknik direktör Didier Deschamps, tarafından Avrupa Şampiyonası kadrosuna dahil edilen Karim Benzema, Galler karşısında oynanan hazırlık maçında kazanılan penaltı vuruşundan yararlanamamıştı.