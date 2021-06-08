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Fransa'ya kötü haber! Benzema maçı tamamlayamadı

Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren Fransa'da Bulgaristan ile oynanan özel maçta sakatlanan golcü futbolcu Karim Benzema maça devam edemedi.

08 Haziran 2021, Salı 23:50 Son Güncelleme:
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Fransa'ya kötü haber! Benzema maçı tamamlayamadı

EURO 2020'nin hazırlıklarını sürdüren Fransa'da golcü futbolcu Karim Benzema'nın talihsizlikleri devam ediyor.

Fransa'nın Bulgaristan ile oynadığı hazırlık karşılaşmanın 40. dakikasında sakatlanan Benzema oyuna devam edemedi. 34 yaşındaki futbolcunun yerine oyuna Olivier Giroud dahil oldu.

Valbuena ile yaşadığı şantaj olayının ardından 5,5 yıl sonra teknik direktör Didier Deschamps, tarafından Avrupa Şampiyonası kadrosuna dahil edilen Karim Benzema, Galler karşısında oynanan hazırlık maçında kazanılan penaltı vuruşundan yararlanamamıştı.

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