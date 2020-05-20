Fransa Spor Bakanlığı ve ortak çalıştığı kurumlar, Fransa'da corona virüs salgınının kulüpler üzerinde yarattığı ekonomik etkileri azaltmak adına harekete geçtiler.

Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklamada spor kulüplerinin, corona virüs salgınının yarattığı ekonomik koşullardan çok etkilendikleri belirtildi.

Spor kulüplerinin çalışanlarına ve gönüllülerine destek sağlamak adına "kulübünü destekle" mottosuyla bir platform oluşturuldu. Şirketler ve yardımcı olmak isteyen bireylerden destek talep edildi. Sağlanan desteğin ilk etapta %10'luk kısmı, en zor durumdaki kulüplere dağıtılacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Spor Bakanı Roxana Maracineanu, "Eski bir atlet ve bugünün Spor Bakanı olarak bir bireyin yetişmesi noktasında spor kulüplerinin oynadığı rolün farkındayım ve bu sosyal, eğitimsel rolü takdir ediyorum. Fransızların sağlığı adına bir yol izlendi. Ülkemiz, 16 milyondan fazla lisanslı sporcuya ve 360.000 spor kuruluşuna sahiptir. Bu ağ, Fransız sporunun zenginliğinin göstergesi. Bu benzeri görülmemiş krizde hükümet, derneklere yönelik tüm destek sistemlerini açmaya özen gösterdi. Spor Bakanlığı, spordaki tüm oyuncularla birlikte çalışıyor. Kurtarma planımız devrede fakat dernekler, kulüpler de herkesin harekete geçmesine ihtiyaç duyuyor" ifadelerini kullandı.

franceinfo'ya da değerlendirmeler yapan Maracineanu, "Çok hızlı bir şekilde hasarı tespit ettik. Çünkü spor, etkinliklerin ve yarışmaların sona ermesinden çok önce etkilendi. Spor için önemli olan ve tüm yapılar genelindeki 20 milyar Euro'luk açığı etkin bir şekilde tespit ettik. Çok faydalı olacak bu yapıyı desteklemeliyiz" dedi.