Fransız basını, uzun süredir Kerem Aktürkoğlu'nu takip eden Lyon'un transfer için resmen düğmeye bastığını yazdı.

Haberde, genç yıldızı İngiltere ve İspanya'dan da talipler olduğu fakat Lyon'un transferi gerçekleştirmek için tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

Fransız kulübünün Galatasaray 'la resmi görüşmelere başladığını belirten Fransız basını, Kerem Aktürkoğlu'nun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi olduğuna da dikkat çekti.

Bu sezon müthiş bir performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcu tam 48 resmi maçta form giydi. Kerem, Sarı-Kırmızılı formayla 12 gol atarken, 9 da asist yaptı. (Takvim)