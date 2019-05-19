Fransa’da zafer Marc Marquez’in

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP’de sezonun beşinci ayağı, Fransa’nın Le Mans kentindeki 4,2 kilometrelik Bugatti Pisti’nde 25 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole pozisyonu"nda başlayan son 3 yılın şampiyonu Marc Marquez, bu sezon 3’üncü, kariyerinin 47. MotoGP zaferine ulaştı.

Bitiş çizgisini Marquez’den 1.9 saniye sonra geçen Ducati’den Andrea Dovizioso 2’nci, liderin 2.1 saniye gerisindeki bir diğer Ducati sürücüsü Danilo Petrucci ise 3’üncü oldu.

Pilotlar klasmanı lideri Marquez, bu sonuçla puanını 95’e yükseltti.

Sezonun 6. yarışı İtalya Grand Prix’si, 2 Haziran’da koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1. Marc Marquez (İspanya): 95 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 87

3. Alex Rins (İspanya): 75

4. Valentino Rossi (İtalya): 72

5. Danilo Petrucci (İtalya): 57

AA