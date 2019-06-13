Fransa'da yaşayan Afrikalıların bu yıl ilk kez düzenlediği futbol turnuvasına Türk takımı da katılmıştı. İlk maçında Fildişi Sahili'ni 1-0 yenen Türk takımı ikinci maçında Guinée Bissau ile 1-1 berabere kalarak çeyrek finaley ükseldi.

Umutcan'dan harika gol

Türk takımının golünü ise bir dönem Türkiye'de 3. Lig'de forma giyen Umutcan Topalcı kornerden kaydetti.

Türk taraftarlar coştu!

Gol sonrası Türk taraftarla takımın sevinci ise görülmeye değerdi. Taraftarlar tribünde meşalelerle görsel şov yaptı.

Clichy-sous-Bois ve Montfermeil kentlerinde yaşayan Türklerin oluşturduğu takım çeyrek finalde ise Senegal ile karşılaşacak.