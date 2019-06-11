Fransa'da Türk rüzgarı...

Paris'e yakın Clichy-sous-Bois kentinde düzenlenen futbol turnuvasında Türkiye rüzgarı esti. Türk takımı katıldığı turnuvanın ilk maçında muhteşem taraftar desteği ile Fildişi'ni 1-0 mağlup etti. Galatasaray forması giyen Emre Akbaba ve Hataysporlu Selim Ilgaz da turnuvada mücadele eden Türk takımına destek verdi.

11 Haziran 2019, Salı 15:09 Son Güncelleme:
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Fransa'da Türk rüzgarı...

Fransa'da yaşayan Afrikalıların bu yıl ilk kez düzenlediği futbol turnuvasına Türk takımı da katıldı. Clichy-sous-Bois ve Montfermeil'deki Türk vatandaşların oluşturduğu takım turnuvanın ilk maçında Fildişi Sahili ile karşılaştı ve rakibini 1-0 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı.

Türk taraftarlar ise turnuvaya büyük renk kattı. Maç boyunca takımına tam destek veren taraftarlar tribünleri ise adeta kırmızı-beyaza boyadı.

Galatasaray forması giyen Emre Akbaba ve Hataysporlu Selim Ilgaz da turnuvada mücadele eden Türk takımına destek verdi.



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