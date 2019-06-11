Fransa'da Türk rüzgarı...
Paris'e yakın Clichy-sous-Bois kentinde düzenlenen futbol turnuvasında Türkiye rüzgarı esti. Türk takımı katıldığı turnuvanın ilk maçında muhteşem taraftar desteği ile Fildişi'ni 1-0 mağlup etti. Galatasaray forması giyen Emre Akbaba ve Hataysporlu Selim Ilgaz da turnuvada mücadele eden Türk takımına destek verdi.
Fransa'da yaşayan Afrikalıların bu yıl ilk kez düzenlediği futbol turnuvasına Türk takımı da katıldı. Clichy-sous-Bois ve Montfermeil'deki Türk vatandaşların oluşturduğu takım turnuvanın ilk maçında Fildişi Sahili ile karşılaştı ve rakibini 1-0 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı.
Türk taraftarlar ise turnuvaya büyük renk kattı. Maç boyunca takımına tam destek veren taraftarlar tribünleri ise adeta kırmızı-beyaza boyadı.
Galatasaray forması giyen Emre Akbaba ve Hataysporlu Selim Ilgaz da turnuvada mücadele eden Türk takımına destek verdi.