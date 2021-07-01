Avrupa Şampiyonası’nın Son 16 Turu’nda normal ve uzatma süresi 3-3 biten maçın penaltı atışlarında İsviçre’ye 5-4’lük sonuçla boyun eğen Fransa’da oyuncuların aileleri tribünde birbirine girdi.

Fransız basınına göre Adrien Rabiot’un annesi Veronique Rabiot, Paul Pogba ve Kylian Mbappe’nin aileleriyle karşılaşma sırasında sözlü tartıştı. Anne Rabiot, İsviçre’nin 3. golü sonrası topu kaybeden Pogba’ya sinirlendi ve son penaltıyı kaçıran Mbappe’nin babasına da, "Umarım oğlunuza kızar ve daha az bencil olmasını söylersiniz" dedi. Tarafların, 20 dakika boyunca tartıştıkları bildirildi.