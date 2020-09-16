Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz hafta oynanan ve deplasmanda Marsilya'nın 1-0 kazandığı maçta oyuncular arasında çıkan arbedeyle ilgili olarak Fransa Futbol Disiplin Kurulu'ndan futbolculara ceza yağdı. PSG'den Layvin Kurzawa 6, Neymar 2 (1 maç ceza için de erteleme kararı), Leandro Paredes 2 maç ceza alırken, Marsilya'dan da Jordan Amawi 3 ve Dario Benedetto da 1 maç ceza aldılar.

Neymar'ın iddiaları için soruşturma kararı

LFP Disiplin Komitesi Di Maria'nın da Alvaro Gonzalez'in yüzüne tükürdüğü iddialarıyla ilgili olarak da Arjantinli oyuncunun gelecek hafta bizzat bulunduğu bir duruşmada ifade vermesi kararını verdi. Gonzalez ve Neymar'ın çok konuşulan ırkçılık sözleri konusunda da soruşturma açılmasına hükmedildi.

Hatırlanacağı üzere Neymar, Alvaro Gonzalez'in kendisine "O.. ç... maymun" dediğini iddia etmiş, hatta bu kelimeler için VAR kontrolü talep etmişti.







