Fransa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında yerel saatle 17 Ekim'den itibaren 4 hafta boyunca Paris ve 8 büyük kentte 21.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.
Fransa'da Kovid-19 önlemleri kapsamında 17 Ekim Cumartesi itibarıyla Paris ve birçok şehirde 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kararı cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açıkladı.
Bugün Fransa’da 23 bin vaka açıklanmıştı.