Fransa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında yerel saatle 17 Ekim'den itibaren 4 hafta boyunca Paris ve 8 büyük kentte 21.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

14 Ekim 2020, Çarşamba 21:38 Son Güncelleme:
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Fransa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Fransa'da Kovid-19 önlemleri kapsamında 17 Ekim Cumartesi itibarıyla Paris ve birçok şehirde 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kararı cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açıkladı.

Bugün Fransa’da 23 bin vaka açıklanmıştı.


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