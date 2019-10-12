Fransa Milli Takımı'nda N'Golo Kante sakatlandı. İzlanda ile deplasmanda karşılaşan ve mücadeleyi 1-0 kazanan Fransa'da maç öncesi sakatlandı...
Maç öncesi 11'ler açıklandığında kadroda yer alan yıldız futbolcu ısınırken yaşadığı sakatlık sonrası 11'den çıkarıldı.
Kante'nin yerine Moussa Sissoko mücadeleye 11'de başladı.
A Milli Takım'ın Fransa'yı Konya'da 2-0 yendiği maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayan Kante pazartesi günü oynayacağımız mücadelede de forma giyemeyecek.
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