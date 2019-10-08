Fransa'da, kaptan Hugo Lloris'in sakatlığı, Steve Mandanda'ya yaradı. Ülke basını, İzlanda ve Türkiye maçlarında kaleyi, 34 yaşındaki eldivenin koruyacağını yazdı.

Mandanda, Mart ayındaki İzlanda karşılaşmasından bu yana da kadroya giremiyordu.

Lloris'in sakatlığının ardından Steve Mandanda ve Alphonse Areola'nın yanısıra kadroya Lille forması giyen Mike Maignan çağrıldı.

24 yaşındaki eldiven, ilk milli davetini geçtiğimiz Haziran ayında almıştı. Diğer yandan Hugo Lloris'in sakatlığı hakkında Fransa'dan açıklama geldi.

Sol dirseğinde çıkık tespit edilen 32 yaşındaki eldivenin en az 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Tecrübeli kaleci, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki son 4 maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: TRT SPOR