Fransa'da yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin yüzde 79'unun 75 yaş ve üzeri kişilerden oluştuğu belirtildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun 15 Mart tarihli raporunda, 6 bin 378 vaka ve 161 ölüme ilişkin istatistiki bilgiler yer aldı.

Raporda, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 161 kişinin çoğunun yaşlılardan oluştuğu, ölenlerin yüzde 79'unun 75 yaş ve üzeri kişiler olduğu belirtildi.

Ölenlerin yüzde 13'ünün 45-64, yüzde 7'sinin 15-44 ve yüzde 1'inin de 15 yaş altı kişilerden oluştuğu kaydedildi.

Diğer yandan ülkede en fazla koronavirüs tespit edilenlerin yaş aralığı yüzde 34 ile 45-64 oldu. Virüs tespit edilen kişilerin yüzde 20'sinin 75 yaş ve üzeri, yüzde 14'ünün 65-74, yüzde 30'unun 15-44, yüzde 2'sinin ise 15 yaş altında olduğu görüldü.

Corona virüs bulaşmış kişiler arasında yoğun bakımda bulunanların yüzde 37'sinin 75 yaş ve üzeri, yüzde 28'inin 65-74, yüzde 29'unun 45-64 ve yüzde 6'sının 15-44 yaş aralığında olduğu tespit edildi.

Fransa'da, vakalara en çok rastalanan ve ölü sayısının en yüksek olduğu bölgeler Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France ve Grand Est oldu.

Ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısı 22 bin 300, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1100 olarak açıklanmıştı.