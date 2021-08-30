Fransa’da Cengiz Ünder rüzgarı

A Milli Takımımız'ın yıldızlarından Cengiz Ünder, sezon başında Roma'dan kiralık olarak gittiği Marsilya'daki şovunu tam gaz sürdürüyor. Geçen sezonu Leicester'da geçiren ve burada istediği ortamı bulamayan Cengiz, Mavi-Beyazlılar'la Fransa 1. Ligi Ligue 1'de çıktığı ilk 4 maçta (Nice maçı yarıda kalmıştı.) rakip fileleri 3 kez salladı. 3-2'lik Montpellier ve 2-2'lik Bordeaux karşılaşmalarında fileleri 1'er kez havalandıran 24 yaşındaki futbolcumuz, takımının sahasında Saint-Etienne'i 3-1'le geçtiği mücadelede harika futbolunu 1 golle süsledi.

'İcabına bakıyor...'

Avrupa Ligi'nde Galatasaray 'la aynı grupta yer alan Marsilya'nın Türk futbolcusuna Fransız basını övgüler yağdırdı. Cengiz'e 8 puan verilirken, ülkenin önde gelen spor gazeteleri arasında yer alan L'Equipe, "Cengiz, her şeyin icabına bakıyor. Marsilya'nın ilk iki golünde kritik paslarıyla atakları başlatan Cengiz Ünder'e Marsilya taraftarları, Türk Robben lakabını taktı" ifadelerini kullandı. Marsilya ise bu galibiyetle ligde puanını 7'ye çıkarttı.