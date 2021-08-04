Fransa yarı finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 12. gününde kadın basketbolunda son yarı finalist Fransa oldu.

Saitama Super Arena’da oynanan çeyrek final karşılaşmasında Fransa rakibi karşısında ilk yarıyı 39-30 önde tamamladı. İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Fransa karşılaşmayı 67-64 kazandı.

Fransa; Japonya, ABD ve Sırbistan’ın ardından adını yarı finale yazdıran dördüncü takım oldu.

Yarı final karşılaşmaları 6 Ağustos Cuma günü yapılacak. Yarı finalin ilk maçında ABD ile Sırbistan karşılaşacak. Günün ikinci maçı ise Japonya ile Fransa arasında olacak.