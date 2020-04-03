Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tüm yarışları 1 Haziran’a kadar ertelerken, Fransa Turu’nun akıbeti de karar aşamasında... Son olarak yarış direktörü Christian Prudhomme, organizasyonun seyircisiz düzenlenmesinin söz konusu olmadığını açıklarken, turun iptal edilmesi gibi bir durumu düşünmek istemediklerini dile getirdi. 27 Haziran’da Nice şehrinde başlaması planlanan turun salgının gidişatına bağlı olduğu ve koronavirüsün felaket boyuta gelmesi durumunda iptal kararının da alınabileceği belirtildi. Bu arada daha önceki günlerde Güney Kore’nin de Fransa Bisiklet Turu’nun kendi ülkesinde gerçekleşmesi için garanti verdiği bildirilmişti.