A Milli Takım'ın EURO 2020 elemelerinde Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçta Türk futbolcuların Kaan Ayhan'ın attığı golden sonra verdikleri asker selamının ekranlara getirilmemesi büyük tartışma yaratmıştı. Mücadeleyi canlı yayınlayan M6 televizyonundan konuyla ilgili açıklama geldi. Sansür suçlamalarına karşı çıkan Fransız kanalı, L'Equipe gazetesi aracılığıyla yayımladığı bildiride komik bahanelerin arkasına sığınırken şunları kaydetti:

"Kanal olarak UEFA'nın politik mesaj içeren hiçbir pankartı ya da sevinç gösterisinin yayınlanmamasını öngören şartnameye uyduk. Türk futbolcuların verdiği ilk asker selamı, golün tekrarını yayınladığımız anlarda geldi. Maç sonrası gelen ikinci selamda ise oyuncularla gerçekleştirilen röportajları ekrana getiriyorduk. Şayet yayına müdahale etmek gerekseydi bunu UEFA'nın şartnamesine uygun olarak yapardık."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler