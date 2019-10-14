Fransa - Türkiye | Dev maçta yıldız oyuncular yok!

Rakibimiz Fransa’da üç önemli futbolcu, Türkiye’ye karşı forma giyemeyecek. Sakatlıkları sebebiyle aday kadroda yer almayan Fransa’nın hem kaptanı aynı zamanda kalecisi Hugo Lloris’in yanı sıra orta sahanın kilit isimlerinin başında gelen Paul Pogba da, Ay-Yıldızlılar’a karşı olmayacak.

Kadroda yer alan ama ağrıları sebebiyle İzlanda karşısında oynamayan Kylian Mbappe’nin de bu maçta oynaması çok zor. Tıpkı Mbappe gibi İzlanda önünde oynamayan orta saha oyuncusu Kante’nin durumu ise henüz netlik kazanmadı.

Bu haberi de okudular Fransa - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)