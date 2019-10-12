Fransa o maçı unutamıyor! Fatih Terim ve Tuncay Şanlı...

EURO 2020 elemelerinde 14 Ekim Pazartesi günü Türkiye'yi ağırlayacak olan Fransa, 10 yıl evvel Stade de Gerland'da Ay-Yıldızlılar'ı 1-0 mağlup ettikleri olaylı hazırlık karşılaşmasını unutamıyor. Ülkenin dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, 5 Haziran 2009 tarihinde Lyon'da oynanan mücadeledeki ateşli atmosfere vurgu yaptı.

Stadın üçte ikisini dolduran Türk taraftarların yarattığı ambiyanstan övgüyle bahsedilen haberde 80'inci dakikada sahaya atılan meşaleler sonucu hakem Manuel Grafe'nin oyunu durduğu hatırlatıldı. O dönem A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı olan Tuncay Şanlı ve teknik direktör Fatih Terim'in çıkan olaylar sonucu tribünleri sakinleştirdiği belirtildi.

Söz konusu maçta Horozlar'ın tek golü, Beşiktaş'ın eski futbolcusu İbrahim Üzülmez'in bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Nicolas Anelka'yı ceza sahası içinde düşürmesiyle kazanılan penaltıyla gelmişti. Karim Benzema, penaltı atışını gole çevirirken Üzülmez ise hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler