Fransa - Moldova canlı yayın | S Sport canlı izle
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak son maçlar öncesinde 2020 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gitmeyi garantiledi. Şimdi gözler Fransa-Moldova maçında. Fransa kazanırsa liderlik koltuğunu millilerden devralacak. Fransa - Moldova S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor.
A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. hafta mücadelesinde İzlanda ile 0-0 berabere kaldı ve bitime 1 maç kala EURO 2020’ye gitmeye hak kazandı. Grubun diğer en önemli maçında Milli Takım'dan 2 maçta 1 puan alabilen son dünya şampiyonu Fransa, Moldova'yı konuk ediyor. Horozlar mücadeleden 3 puanla ayrılması durumunda liderliği Türkiye'den devralacak ve büyük bir avantaj sağlayacak.
Stade de France'da oynanan mücadeleyi Gediminas Mazeika yönetiyor. 22.45'te başlayan karşılaşma S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanıyor.
FRANSA-MOLDOVA MAÇI CANLI İZLE
Fransa - Moldova ilk 11'ler:
Fransa: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Digne, Kante, Tolisso, Mbappe, Griezmann, Coman, Giroud
Moldova: Coselev, Jardan, Armas, Posmac, Focsa, Ionita, Carp, Platica, Cociuc, Rata, Ginsari
Şimdiye kadar sadece 1 kez karşılaşan iki ekibin mücadelesinde Fransa sahadan 4-1’lik üstünlükle ayrılmıştı. Bireysel performanslara bakıldığındaysa ev sahibi ekip son 15 maçında 2 mağlubiyet 2 beraberlik ve 11 galibiyet elde etmişti.
Moldova ise son 15 maçında 3 galibiyet 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet istatistiğine sahip.