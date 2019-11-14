Fransa - Moldova canlı yayın | S Sport canlı izle

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. hafta mücadelesinde İzlanda ile 0-0 berabere kaldı ve bitime 1 maç kala EURO 2020’ye gitmeye hak kazandı. Grubun diğer en önemli maçında Milli Takım'dan 2 maçta 1 puan alabilen son dünya şampiyonu Fransa, Moldova'yı konuk ediyor. Horozlar mücadeleden 3 puanla ayrılması durumunda liderliği Türkiye'den devralacak ve büyük bir avantaj sağlayacak.

Stade de France'da oynanan mücadeleyi Gediminas Mazeika yönetiyor. 22.45'te başlayan karşılaşma S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Fransa - Moldova ilk 11'ler:

Fransa: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Digne, Kante, Tolisso, Mbappe, Griezmann, Coman, Giroud

Moldova: Coselev, Jardan, Armas, Posmac, Focsa, Ionita, Carp, Platica, Cociuc, Rata, Ginsari

Şimdiye kadar sadece 1 kez karşılaşan iki ekibin mücadelesinde Fransa sahadan 4-1’lik üstünlükle ayrılmıştı. Bireysel performanslara bakıldığındaysa ev sahibi ekip son 15 maçında 2 mağlubiyet 2 beraberlik ve 11 galibiyet elde etmişti.

Moldova ise son 15 maçında 3 galibiyet 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet istatistiğine sahip.