At yarışları heyecanı bayramda da devam ediyor. Ülkemizde yarışlara ara verilse de TJK yurt dışı yarış programlarına bahis oynatıyor. Bayram süresi boyunca gazetelerin basımı yapılmıyor. Bu nedenle Fanatik okuyucularını unutmadı ve bayram boyunca hem bülten hem de yorumcularının hazırladığı altılılar Fanatik.com.tr'de...

Tolgahan İmal'ın Lyon 2. Altılı yorumu...

Fransa Lyon yarışlarında 2.Altılı Ganyan için siz değerli Fanatik okurlarına yardımcı olmaya çalışacağım. 2.Altılı Ganyan günün 4.Koşu ile birlikte 14:50’de start alacak. Tüm okurlarımıza bol şanslar dilerim.

Etkili jokeyi idaresinde son ayakta 7 numaralı ULAN, günün bankosu olarak risk edilebilir.

2.7.6.5.1.13.3

1.5.8

4.3.1.6

4.26.5

3.5.7.8

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