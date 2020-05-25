Fransa Lyon yarışları bugün 13:10'da başlayacak. 9 koşuluk programda birinci altılı 13:10'da start alacak. İkinci altılı ise 14:50'de başlayacak. Bayram boyunca gazeteler çıkmayacak ancak Fanatik Hipodrom eki bu süre boyunca Fanatik.com.tr'de olacak. İşte Fransa Lyon 25 Mayıs Pazartesi Fanatik Hipodrom yarış bülteni...

Tolgahan İmal'ın Lyon 2. Altılı yorumu...

Fransa Lyon yarışlarında 2.Altılı Ganyan için siz değerli Fanatik okurlarına yardımcı olmaya çalışacağım. 2.Altılı Ganyan günün 4.Koşu ile birlikte 14:50’de start alacak. Tüm okurlarımıza bol şanslar dilerim.

Etkili jokeyi idaresinde son ayakta 7 numaralı ULAN, günün bankosu olarak risk edilebilir.

2.7.6.5.1.13.3

1.5.8

4.3.1.6

4.26.5

3.5.7.8

7

FRANSA LYON BÜLTEN (BÜYÜK HALİ İÇİN SAĞ TIKLAYIP KAYDEDİN)











