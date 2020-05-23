Fransa'da 8 Mart'ta ara verilen Ligue 1'de heyecan 23 Ağustos'ta başlayabilir. 2019-20 sezonunu tescil eden Fransa Futbol Federasyonu, 2020-21 sezonunu 23 Ağustos'ta başlatmayı planlıyor.

20 Mayıs'ta yapılan Fransa Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulu toplantısına ilişkin tutanaklarda yayıncı kuruluşlara tanıştıktan sonra Ligue 1 için 23 Ağustos, Ligue 2 için 22 Ağustos başlangıç adına belirlenen tarihler olarak öne çıktı.

Bu tarihlerin resmileşmesi için ise 17 Haziran'da UEFA'nın gerçekleştireceği toplantı bekleniyor.



