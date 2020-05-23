Fransa Ligue 1'de yeni sezon 23 Ağustos'ta başlıyor

Fransa Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulu toplantısının tutanaklarına göre Ligue 1'de yeni sezonun 23 Ağustos'ta başlaması planlanıyor.

23 Mayıs 2020, Cumartesi 14:47 Son Güncelleme:
- A +
Fransa Ligue 1'de yeni sezon 23 Ağustos'ta başlıyor

Fransa'da 8 Mart'ta ara verilen Ligue 1'de heyecan 23 Ağustos'ta başlayabilir. 2019-20 sezonunu tescil eden Fransa Futbol Federasyonu, 2020-21 sezonunu 23 Ağustos'ta başlatmayı planlıyor. 

20 Mayıs'ta yapılan Fransa Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulu toplantısına ilişkin tutanaklarda yayıncı kuruluşlara tanıştıktan sonra Ligue 1 için 23 Ağustos, Ligue 2 için 22 Ağustos başlangıç adına belirlenen tarihler olarak öne çıktı. 

Bu tarihlerin resmileşmesi için ise 17 Haziran'da UEFA'nın gerçekleştireceği toplantı bekleniyor. 


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...