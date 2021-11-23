Fransa'da özellikle Ligue 1 maçlarında taraftarın sebep olduğu şiddet olayları arttı. Son olarak Lyon - Marsilya maçında Dimitri Payet korner vuruşu kullanacağı sırada bir taraftarın sahaya attığı su şişesi Fransız oyuncunun başına isabet etti. Daha sonra hakem oyuncuları soyunma odasına gönderdi ve maç iptal oldu.

Lyon - Marsilya maçı haricinde bu sezon daha önce oynanan Montpellier-Marsilya, Nice-Marsilya, Angers-Marsilya, Lens-Lille ve Saint-Etienne-Lyon karşılaşmalarında da olaylar çıkmıştı.

Olayların üzerine Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Spor Bakanı Roxana Maracineanu ile bir araya geldi.

Bakan toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Futbolun popüler bir spor olarak kalması için bu tür şeylerin tekrar olmasını engelleyebileceğimizden emin olmak için sonuçlara varmalıyız." ifadelerini kullandı.