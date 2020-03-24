Fransa Kulüpler Birliği Başkanı: Takımlar iflas edebilir

Corona virüsünün dünya üzerinde en çok etkilediği 7. ülke konumunda olan Fransa’da futbolda an üst düzey lig olan Ligue 1 de, süresiz olarak askıya alınmıştı. Fransa Kulüpler Birliği Başkanı Bernard Caiazzo, futbola 15 Haziran’da önce başlanmayacağını ifade etti. Aynı zamanda Saint Etienne’in başkanı olan ve önemli tespitlerde bulunan Caizzo, “Temmuz ya da Ağustos’ta sonlanacak olsa bile, ligi ne pahasına olursa olsun tamamlamak gerekiyor. Kulüpler ayda yaklaşık 250 milyon Euro (Yaklaşık 1.7 milyar TL) kaybediyor. Salgının gidişatı tersine dönmedikçe de maçları oynayamayacağız. Yani en iyi ihtimalle 15 Haziran’a kadar lig devam etmeyecek gibi gözüküyor” dedi.

‘Elbette endişeliyim’

Birkaç kulübün destek almadığı sürece batma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Caizzo, “Tüm kulüpler için elbette çok endişeliyim. Devlet yardımı olmazsa, 6 ay içinde kulüplerin yarısı iflas başvurusunda bulunacak. Avrupa’nın 5 büyük ligi şimdiden 4 milyar Euro (28.3 milyar TL) kaybetti” diye konuştu.