Geçtiğimiz hafta içerisinde Fransa Ligue 1 ve Ligue 2 kulüplerinin başkanları toplanmış ve bu takımlarda forma giyen, Avrupa Birliği dışındaki futbolcuların koronavirüs tedbirleri kapsamında milli takımlarına gitmeleri yasaklanmıştı. Alınan bu karar sonrasında birçok ülke tepki gösterirken, federasyon ve hükümet arasında gerçekleştirilen toplantı sonrasında geri adım atıldı. Avrupa Birliği'ne bağlı olmayan ülkelerde yer alan oyuncuların, özel uçak kullanması şartı ile milli takımlara katılmasına izin verilecek.

Bu sayede Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ile Burak Yılmaz'ın yanında Le Havre'de görev yapan Umut Meraş'ın, Ay-Yıldızlı formayı giymesinin önünde bir engel kalmadı.

Depay bize karşı oynayacak

Ayrıca milli takımımızın rakiplerinden Hollanda'nın yıldızı Memphis Depay da bu karar sonrasında ülkemize karşı forma giyebilecek. Öte yandan milli takımdan dönen futbolcular, sadece Kovid-19 testine girecek ve karantinaya girmeyecek. Afrikalı futbolcuların ise milli takım dönüşünde 7 gün karantinada kalmasına karar verildi.