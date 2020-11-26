Avrupa'da ırkçılığın en yüksek seviyede yaşandığı ülke olan Fransa'da yeni bir ırkçılık kaynaklı polis şiddeti yaşandı. Paris'in 17. bölgesinde Black Gold Corp Studios adlı plak şirketinin sahibi olan ve adının Michel olduğu belirtilen bir kişi maske takmadığı gerekçesiyle 3 polis tarafından öldüresiye dövüldü. Polisler Michel'e kimlik sormadan onu çok ciddi şekilde yaralarken, siyahi yapımcının kafa tasında çatlak ve bazı yerlerinde de kırıklar olduğu belirtildi. Savcılık ilk başta olayla ilgili herhangi bir soruşturma açmazken ve sessiz kalırken, olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından ise İçişleri Bakanı devreye girdi ve polisler görevlerinden şu anlık uzaklaştırıldı.

Futbol dünyası ise bu olaya sessiz kalmadı. Fransa Milli Takımı'nın yıldız oyuncuları Mbappe, Griezmann ve Lacazette gibi isimler olaya büyük tepki gösterdiler. Mbappe, "Benim Fransa'm, ırkçılık yapamaz, yalanlar üzerinde yaşayamaz" derken, Fransa'mdan rahatsızım" mesajını paylaştı. Haberlerin yayılmasından sonra ise siyahi Fransızlardan bazı bölgelerde gösteriler düzenlendi. Fransız otoritelerin olayların büyümesinden çekindikleri belirtiliyor. UEFA, özellikle Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde "Irkçılık karşıtı" reklam ve mesajlara büyük önem evriyor ancak son yıllarda kıtada genel anlamda ırkçılığın ciddi şekilde yükseldiği biliniyor.























