Formula 1'de heyecan Fransa Grand Prix'si ile devam etti. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı yarışta, Red Bull'dan Max Verstappen, Charles Leclerc yarış dışı kalması sonrası zafere ulaştı.

Kariyerinin 300. yarışına çıkan Mercedes'ten Lewis Hamilton 2. sırada yarışı noktalarken, takım arkadaşı George Russell ise damalı bayrağı 3. sırada geçti.

Charles Leclerc bariyerlerde

Yarışa pole pozisyonunda başlayan ve Max Verstappen ile teker tekere mücadele eden Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarışın 18. turunda aracının kontrolünü kaybederek lider götürdüğü yarışta bariyerlere çarptı ve yarış dışı kaldı. Genç sürücü yarış sonunda verdiği demeçte kazanın bir hata olduğunu ve sorundan kaynaklanmadığını belirtti.

Carlos Sainz fırtınası

Aracının güç ünitesinde yapılan değişikliler nedeniyle 50 sıra grid cezasıyla 19. sıradan yarışa başlayan Carlos Sainz, bir ara 3. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Ancak İspanyol pilot takımının kendisini pite almasının ardından yarışı 5. sırada noktaladı.

Lewis Hamilton'ın 300. yarışı

7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Fransa Grand Prix'si ile kariyerinin 300. yarışına çıktı. Formula 1 tarihinin en başşarılı pilotları arasında yer alan Hamilton, bu süreçte 103 yarış galibiyeti, 103 pole pozisyonu, bu yarışla birlikte 187. kez podyuma çıkma başarılarına imza attı.

Yarışta ilk 10 şu şekilde:

Max Verstappen - Red Bull Lewis Hamilton - Mercedes George Russell - Mercedes Sergio Perez - Red Bull Carlos Sainz - Ferrari Fernando Alonso - Alpine Lando Norris - McLaren Esteban Ocon - Alpine Daniel Ricciardo - McLaren Lance Stroll - Aston Martin



