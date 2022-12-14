Katar’daki 2022 Dünya Kupası'nın sürprizi; İspanya ve Portekiz gibi devleri saf dışı bırakan Fas, kupanın favorilerinden Fransa ile finalde Arjantin'in rakibi olmak için kapıştı. Fas’ın bir mucizeye daha imza atıp atamayacağı tüm dünyada merakla bekleniyordu.

Fas'ı 45 bin, Fransa'yı 4 bin kişi destekledi

Kupanın başından beri önemli eksiklerine rağmen şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri gösterilen Fransızlar, 2018 sonrasında üst üste ikinci Dünya Kupası'nı kazanmanın peşindeydi. Katar'daki zorlu maçta taraftar desteği de Fas'a aitti. 60 bin seyirci kapasiteli Al Bayt Stadı'ndaki mücadelede Fas'ı yaklaşık 45 bin, Horozlar'ı ise tribünde 4 bin civarında futbolsever destekledi.

İlk yarıda 1 gol, 2 direk!

Dev mücadele adeta golle başladı. Henüz 5. dakikada Fransa'da Theo Hernandez sahneye çıktı, Mbappe'nin şutunda savunmadan seken topu tamamlayan yıldız sol bek Horozlar'ı 1-0 öne geçirdi. 16'da Fransızlar'ın golcüsü Olivier Giroud yine gole çok yaklaştı ancak şutunda top direkten döndü. Fransa'nın hızlı başladığı karşılaşmanın ilk yarısının son bölümünde Fas oyuna ortak olmaya başladı. 44'te El Yamiq ceza alanında harika bir röveşata denemesi yaptı, top direkten oyun alanına döndü. Bir gol, iki direk ve birkaç tehlikeli pozisyonun çıktığı ilk yarı 1-0 sona erdi.

Kolo girdi ve attı

İkinci yarıya Fas baskılı başladı. Adeta oyunu rakip yarı sahaya yıkan Kuzey Afrika temsilcisi gol aradı. Bir ara Mbappe ve Griezmann gibi yıldızlar ceza alanından top çıkardı. Ancak futbolun altın kuralı 'atamayana, atarlar' işledi. 79'da oyuna giren Randal Kolo saniyeler sonrası topu aplara gönderdi, Fas'ın fişini çekti.

Arjantin'in rakibi oldu

Mücadeleden başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma 2-0 sona erdi, son şampiyon Fransa finalde Arjantin'in rakibi oldu, Fas'ın ise peri masalı bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın ilk yarısı oynanıyor.

GOLLE BAŞLANGIÇ!

5' Griezmann sol kanattan içeri girip çevirdi, Mbappe vurdu savunmadan sekti dönen topa sol çaprazdan Hernandez vurdu ve ağları havalandırdı. Fransa 1-0 önde.

DİREK!

16' Savunmadan atılan uzun top yerden sekti, Giroud'nun önünde kaldı, yıldız oyuncu karşı karşıya kaldığı pozisyonda çok sert vurdu ancak top yan direkten dışarı çıktı.

ÇOK NET KAÇTI!

34' Mbappe sol kanattan içeri girdi, vuruşunda kaleci gole izin vermedi, atağın devamında Giroud müsait pozisyonda topu yandan auta attı.

40' Griezmann sağ kanattan korneri ön direğe doğru kullandı, Varane vurdu ancak top yandan dışarda.

BİR DİREK DAHA!

44' Fas sağ taraftan korneri kullandı, ceza alanında savunmadan seken topa El Yamiq röveşata vurdu, top yan direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında El Boufal ceza yayı üzerinden şansını denedi ancak şutu etkisiz.

Mücadelenin ilk yarısı sona erdi

46' İkinci devre başladı.

54' Amrabat uzaklardan şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

GOL!

79' Mbappe bir anda ceza alanında Fas savunmasının arasına daldı, karambolden çıkan top Kolo'nun önünde kaldı ve Fransız yıldız topu ağlara yollamakta zorlanmadı.

90' Mücadelenin sonuna 6 dakika ekleniyor.

Karşılaşma sona erdi.

Fransa-Fas 11'ler:

Fransa: Lloris, Hernandez, Konate, Varane, Kounde, Fofana, Tchouameni, Mbappe, Griezmann, Dembele, Giroud.

Fas: Bono, Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Saiss, Mazraoui, Ziyech, Ounahi, Amrabat, Boufal, En Nesyrr.