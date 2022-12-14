Fransa-Fas 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçı (CANLI)

Katar’daki 2022 Dünya Kupası'nın sürprizi; İspanya ve Portekiz gibi devleri saf dışı bırakan Fas, kupanın favorilerinden Fransa ile finalde Arjantin'in rakibi olmak için kapışıyor. Fas’ın bir mucizeye daha imza atıp atamayacağı tüm dünyada merakla bekleniyor. Kadrosundaki 26 oyuncudan 14'ü ülke dışında doğan Fas'ta teknik direktör Walid Regragui, oyunculardan Saiss ile Boufal Fransa'da dünyaya geldiler.

Sağ bek Hakimi, PSG'den takım arkadaşı Mbappe'yi kendi kanadında durdurmaya çalışacak.

45 bine karşı 4 bin taraftar

Kupanın başından beri önemli eksiklerine rağmen şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri gösterilen Fransızlar, Dünya Kupası tarihindeki ilk üç yarı finalini kazanamadıktan 1998, 2018 ve 2006'da rakiplerini geçerek finale kalmayı başarmıştı. Alınan bilgiye göre 60 bin seyirci kapasiteli Al Bayt Stadı'ndaki mücadelede Fas'ı yaklaşık 45 bin, Horozlar'ı ise tribünde 4 bin civarında futbolsever destekliyor.

Şu ana kadar 5 golü bulunan Mbappe, ülkesi Fransa ile birlikte bir kez daha finale çıkmak istiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın ilk yarısı oynanıyor.

GOLLE BAŞLANGIÇ!

5' Griezmann sol kanattan içeri girip çevirdi, Mbappe vurdu savunmadan sekti dönen topa sol çaprazdan Hernandez vurdu ve ağları havalandırdı. Fransa 1-0 önde.

Fransa-Fas 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Bayt Stadı'nda oynanacak bu akşam saat 22.00'de başlayacak Fransa-Fas maçı TRT 1'den naklen ekranlara gelecek. Meksikalı hakem Cesar Ramos'un yöneteceği dev maçın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

Fransa-Fas 11'ler:

Fransa: Lloris, Hernandez, Konate, Varane, Kounde, Fofana, Tchouameni, Mbappe, Griezmann, Dembele, Giroud.

Fas: Bono, Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Saiss, Mazraoui, Ziyech, Ounahi, Amrabat, Boufal, En Nesyrr.

Walid Regragui: Umarım bize saygı duymazlar

Geçtiğimiz Ağustos ayında Fas Milli Takımı'nın başına geçen Walid Regragui, ülkesi ile birlikte kupanın en büyük sürprizine imzasını attı. Regrague, Fransa maçı öncesi, "Kıtamızın zihniyetini değiştirmeye geldik. Kupa öncesinde şampiyonluk şansımız yüzde 0.01'di. Şimdi yüzde 12'de miyiz? Çok şükür! Finalde olmak istiyorum. Umarım Fransa bize saygı duymaz. Çünkü öyle olursa işimiz zor olur. Hakimi, Mbappe'yi benden daha iyi tanıyor. Mbappe'ye karşı bir planımız yok. Çünkü sadece o yok. Takımda Griezmann dahil birçok yıldız var" ifadelerini kullandı.