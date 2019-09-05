2019 FIBA Dünya Kupası G Grubu'nda Fransa ile Dominik Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

Maç öncesinde iki takım da gruptan çıkmayı garantilemişlerdi.

Fransa, Dominik Cumhuriyeti'ni de 90-56 yaparak grupta 3'te 3 yaptı ve liderliği alarak ikinci tura yükseldi. Dominik Cumhuriyeti ise ikinci sırayı alarak ikinci tur gruplarına kaldı.

Grup liderini belirleyen maçta, iki takımda da süre alan oyuncuların tamamı skor üretmeyi başardı.

Fransa'da Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Nando De Colo 15 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Rudy Gobert 13, Mathias Lessort 11 sayı üretti.

Dominik Cumhuriyeti'nde Victor Liz 12 sayıyla takımının en skoreri olurken Sadiel Rojas da 8 sayıyla oynadı.