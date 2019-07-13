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Fransa Bisiklet Turu’nun 8. etabını Thomas De Gendt kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu’nun (Le Tour de France) sekizinci etabında, Lotto-Soudal takımından Thomas De Gendt ilk sırada yer aldı.

13 Temmuz 2019, Cumartesi 18:52
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Fransa Bisiklet Turu’nun 8. etabını Thomas De Gendt kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu’nun (Le Tour de France) sekizinci etabında, Lotto-Soudal takımından Thomas De Gendt ilk sırada yer aldı.

Bu yıl 106’ncısı düzenlenen Fransa Bisiklet Turu’nun Macon ve Saint-Etienne kentleri arasındaki 200 kilometrelik sekizinci etabında, 32 yaşındaki Belçikalı De Gendt, 5 saat 17 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

Groupama-FDJ takımından Fransız Thibaut Pinot ikinci olurken, Deceuninck Quick-Step ekibinden vatandaşı Julian Alaphilippe yarışı üçüncü sırada bitirdi.

Elde ettiği etap üçüncülüğü ile Julian Alaphilippe, sarı mayoyu Trek-Segafredo takımının İtalyan sporcusu Giulio Ciccone’dan devraldı.

Organizasyonun 170,5 kilometrelik dokuzuncu etabı, Saint-Etienne ile Brioude arasında yarın geçilecek.

Tur, 21 etap sonunda 28 Temmuz Pazar günü Fransa’nın başkenti Paris’te son bulacak.

Organizasyonun sekizinci etabı sonunda genel sıralama şu şekilde:

1- Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step): 34.17.59

2- Giulio Ciccone (Trek-Segafredo): 34.18.22

3- Thibaut Pinot (Groupama-FDJ): 34.18.52

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