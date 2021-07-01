Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 6. etabını, Deceuninck-Quick-Step takımının Büyük Britanyalı sporcusu Mark Cavendish kazandı.

Bu yıl 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Tours şehriyle Chateauroux yerel idaresi arasındaki 160,2 kilometrelik 6. etabında Cavendish, 3 saat 17 dakika 36 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Organizasyonda 32. etap zaferini yaşayan 36 yaşındaki Cavendish, Fransa Bisiklet Turu tarihinin en fazla etap kazanan ismi olmaya bir adım daha yaklaştı. Belçikalı Eddy Merckx, 34 etap galibiyetiyle rekoru elinde bulunduruyor.

Sprint ile sona eren düzlük etabı, Alpecin Fenix takımının Belçikalı bisikletçisi Jasper Philipsen ikinci, Arkea-Samsic ekibinden Fransız Nacer Bouhanni ise üçüncü sırada bitirdi.

Genel klasmanda 20 saat 9 dakika 17 saniyelik süreye ulaşan Alpecin-Fenix'ten Hollandalı Mathieu van der Poel, ikinci etapta ele geçirdiği sarı mayoyu korudu. Turun geçen yılki şampiyonu Sloven bisikletçi Tadej Pogacar (BAE Emirates), genel klasman lideri Van der Poel'in 8 saniye gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Organizasyon, yarın Vierzon ile Le Creusot yerel idareleri arasındaki 249,1 kilometrelik 7. etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

AA