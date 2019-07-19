Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun bireysel zamana karşı mücadeleden oluşan 27,2 kilometrelik 13. etabı, Pau kentinde koşuldu.
Deceuninck-QuickStep takımının genel klasman lideri sporcusu Julian Alaphilippe, 35 dakikalık derecesiyle birinci oldu.
Genel klasman liderliğini koruyan Fransız sporcu Alaphilippe ile en yakın takipçisi Geraint Thomas arasında 1 dakika 26 saniye fark bulunuyor.
Tura yarın Tarbes ile Tourmalet arasında koşulacak 117,5 kilometrelik 14. etapla devam edilecek.
Fransa Bisiklet Turu, 28 Temmuz Pazar günü başkent Paris’teki 21. etapla son bulacak.
Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:
1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep): 53 saat 1 dakika 9 saniye
2. Geraint Thomas (Ineos): 1 dakika 26 saniye
3. Steven Kruijswijk (Team Jumbo Visma) 2 dakika 12 saniye