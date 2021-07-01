Fransa Bisiklet Turu'nda cumartesi günü büyük bir kaza meydana gelmişti. Yarış sırasında ailesine pankartla mesaj göndermek ve kameranın açısına girmek isteyen bir kadın yola doğru çıkmış, bir bisikletçinin dengesini bozmuştu. Bunun sonucunda da ortalık savaş alanına dönmüş, 20'den fazla sporcu yaralanmıştı.

İşte bu kişi, dün yakalandı. Söz konusu kadının, güvenlik kurallarını ihlal etmek ve kişilerin en az 3 ay çalışamamasına neden olmaktan dolayı 1 yıl hapis cezası ve 15 bin Euro para cezası alma ihtimali bulunuyor.