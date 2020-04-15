Fransa Bisiklet Turu 29 Ağustos’a ertelendi

Tüm dünyada etkisini gösteren ve Fransa’da da artan salgın vakaları sonucu, Fransa Bisiklet Turu’nun akıbeti belli oldu. Bu sene 107. kez düzenlenecek olan ve ilk pedalının 27 Haziran’da çevrileceği daha önceden açıklanan Fransa Bisiklet Turu’nun, 29 Ağustos ile 20 Eylül tarihleri arasında yapılmasına karar verildi.

Turun rotalarında henüz bir değişiklik olmadığı açıklanırken, temmuz ayında yapılması planlanan tur etkinliklerinin yeni tarihlerinin ise önümüzdeki günlerde belli olacağı ifade edildi.