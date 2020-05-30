Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde futbol faaliyetleri durma noktasına geldi. Ancak bu süreçle en iyi savaşan ülkelerden biri olan Almanya, 3 hafta önce yeniden futbola dönerek, diğer ülkelere de umut verdi. Yaşanan bu gelişmeler kapsamında da iyi haberler üst üste gelmeye başladı. Avrupa’nın 5 büyük ligi arasında gösterilen İngiltere Premier 17 Haziran, İtalya Serie A için de 20 Haziran’da sezonun kaldığı yerden devam etmesi kararı alınmıştı. İspanya da daha önce 12 Haziran’da karşılaşmaların yeniden başlayacağını açıklamıştı.





3 ülke mutlu...

Bu ülkelerin önde gelen gazeteleri futbola dönüş kararlarını manşetlerine taşıdı. İspanya, İngiltere ve İtalya futbolun yeniden başlayacak olmasından ötürü oldukça memnun kalırken, Fransızlar ise isyan etti. Yaklaşık 1 ay önce liglere son noktayı koyan Fransa’da L’Equipe Gazetesi, federasyona tepki gösterdi. 5 büyük lig arasında Ligue 1’in, tescil edilen tek organizasyon olması “Biz aptal mıyız” başlığı ile ağır bir şekilde eleştirildi.







