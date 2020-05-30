Fransa basını ligin sonlandırılmasına tepki gösterdi: Biz aptal mıyız!
Avrupa’da büyük liglerin başlaması konusunda kesin adımlar atılırken, İngiltere, İspanya ve İtalya’nın önde gelen gazeteleri, bu durumu manşetlerine taşıdı. Ancak 5 büyük lig arasında sezonu sona erdiren tek ülke olan Fransa’da L’Equipe, “Biz aptal mıyız” başlığını kullandı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde futbol faaliyetleri durma noktasına geldi. Ancak bu süreçle en iyi savaşan ülkelerden biri olan Almanya, 3 hafta önce yeniden futbola dönerek, diğer ülkelere de umut verdi. Yaşanan bu gelişmeler kapsamında da iyi haberler üst üste gelmeye başladı. Avrupa’nın 5 büyük ligi arasında gösterilen İngiltere Premier 17 Haziran, İtalya Serie A için de 20 Haziran’da sezonun kaldığı yerden devam etmesi kararı alınmıştı. İspanya da daha önce 12 Haziran’da karşılaşmaların yeniden başlayacağını açıklamıştı.
3 ülke mutlu...
Bu ülkelerin önde gelen gazeteleri futbola dönüş kararlarını manşetlerine taşıdı. İspanya, İngiltere ve İtalya futbolun yeniden başlayacak olmasından ötürü oldukça memnun kalırken, Fransızlar ise isyan etti. Yaklaşık 1 ay önce liglere son noktayı koyan Fransa’da L’Equipe Gazetesi, federasyona tepki gösterdi. 5 büyük lig arasında Ligue 1’in, tescil edilen tek organizasyon olması “Biz aptal mıyız” başlığı ile ağır bir şekilde eleştirildi.