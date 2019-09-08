Fransa - Arnavutluk maç sonucu: 4-1

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesinde Fransa, Arnavutluk'u konuk etti.

Mbappe, Pogba ve Kante gibi yıldızlarından yoksun Fransa, rakibi karşısında çok zorlanmadı ve maçı 4-1 kazanmayı başardı.

Fransa'yı galibiyete taşıyan golleri 8. ve 68. dakikalarda Colman, 27. dakikada Olivier Giroud ve 85. dakikada Jonathan Ikone attı. Arnavutluk'un tek golü ise ligimizde son olarak Akhisarspor forması giyen Sokol Chikalleshi'nin 90. dakikadaki penaltı vuruşundan geldi.

Ev sahibi Fransa, maçın 36. dakikasında bir de penaltı vuruşundan faydalanamadı. Milli Takım'da kullandığı önceki 7 penaltıyı gole çeviren Antonine Griezmann, ilk kez bir penaltı vuruşunu değerlendiremedi.

Fransa'da 4. golü atan Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in Lille'den takım arkadaşı Jonathan Ikone, ilk milli maçında golle tanışmış oldu.

Gruptaki tek yenilgisini Milli Takımımız'dan alan Fransa, 5. maçındaki 4. galibiyetini alarak puanını 12'ye çıkardı.

Arnavutluk ise 5 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi ile 6 puanda kaldı.