Fransa - Andorra maç sonucu: 3-0

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Milli Takımımızın rakipleri Fransa ile Andorra, Stade de France'te karşı karşıya geldiler.

Fransa güçsüz rakibini 18. dakikada Kingsley Coman, 52. dakikada Clement Lenglet ve 90+1'de Wissam Ben Yedder'in attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

Geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Arnavutluk maçında kadar Fransa'da kullandığı 7 penaltının 7'sinde de gol bulan Antoine Griezmann, Arnavutluk maçında kaçırdığı penaltı sonrası Andorra karşısında da 28. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Bu sonuçla Fransa, grupta puanını 15'e yükseltirken 6. maçlar sonunda Milli Takımımızın ardından ikinci sırayı aldı. Andorra ise 0 puanda kaldı.







