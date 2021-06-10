Fransa Açık'ta Rafael Nadal'ın rakibi Novak Djokovic
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık’ta (Roland Garros), Novak Djokovic yarı finale yükseldi. Dünya sıralamasının 1 numarası Djokovic, yarı finalde, İspanyol Rafael Nadal’la karşılaşacak.
Başkent Paris’te düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvasında 11. gün, erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Novak Djokovic ile klasmanın 9. basamağındaki Matteo Berrettini arasında yapılan müsabakayla sona erdi.
Sırp tenisçi Djokovic, İtalyan rakibi Berrettini’yi 6-3, 6-2, 6-7 ve 7-5’lik setlerle 3-1 mağlup etti.
Djokovic, 3 saat 28 dakika süren karşılaşmanın ardından yükseldiği yarı finalde, İspanyol Rafael Nadal’la karşılaşacak.