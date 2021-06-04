Fransa Açık’ta favoriler üçüncü üçüncü tura yükseldi

Başkent Paris’te düzenlenen turnuvanın 5. günü, akşam seansındaki ikinci tur karşılaşmalarıyla tamamlandı. Fransa Açık’taki tek şampiyonluğunu 2016’da yaşayan erkeklerin 1 numaralı seribaşı Sırp Djokovic, Uruguaylı Pablo Cuevas’ı 6-3, 6-2 ve 6-4’lük setlerle 3-0 yenerek tur atladı.
Turnuvada son 4 yılı üst üste olmak üzere 13 şampiyonluğu bulunan 3 numaralı seribaşı İspanyol Nadal, Fransız Richard Gasquet’i 3-0’la (6-0, 7-5, 6-2) geçerek adını üçüncü tura yazdırdı.
Erkeklerin 8 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, Hırvat Marin Cilic’i 6-2, 2-6, 7-6, ve 6-2’lik setlerle 3-1 mağlup ederek turladı.
Tek kadınlarda son şampiyon 8 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek ise İsveçli Rebecca Peterson’u 6-1’lik iki setle yenerek üçüncü tur vizesi aldı.
AA