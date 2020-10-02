Fransa Açık'ta favori tenisçiler üst tura yükseldi

Teniste sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık’ta (Roland Garros) tek kadınlar ve erkeklerde favori tenisçiler üst tura yükseldi.

02 Ekim 2020, Cuma 23:40 Son Güncelleme:
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Fransa Açık'ta favori tenisçiler üst tura yükseldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 4 ay ertelenen Fransa’nın başkenti Paris’teki turnuvanın altıncı gün akşam seansı, üçüncü tur maçlarıyla devam etti.

Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Simona Halep, dünya 29’uncusu ABD’li Amanda Anisimova’yı 6-0 ve 6-1’lik setlerin ardından zorlanmadan 2-0’la geçti. Rumen tenisçi, dördüncü turda 19 yaşındaki 54 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek ile karşılaşacak.

3 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ise dünya 31 numarası Rus Ekaterina Alexandrova’yı 6-4 ve 7-5’lik setlerle 2-0 yenerek sürprize izin vermedi. 26 yaşındaki sporcu, dördüncü turda dünya klasmanının 45. sırasında yer alan Fransız Caroline Garcia ile karşılaşacak.

Turnuvada 2016 yılında yarı finale kalan 5 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens ise Çek Katerina Siniakova’yı 6-2’lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Nadal ile Thiem zorlanmadı

Tek erkeklerde son 3 yılı üst üste olmak üzere turnuvada 12 şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 1 saat 35 dakika süren mücadelenin ardından dünya 74’üncüsü İtalyan Stefano Travaglia’yı 6-1, 6-4 ve 6-0’lık setlerle zorlanmadan 3-0 yendi. İspanyol tenisçi, dördüncü turda ABD’li Sebastian Korda ile karşılaşacak.

Bu sene ABD Açık’ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan 3 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ise dünya 25 numarası Norveçli Casper Ruud’u 6-4, 6-3 ve 6-1’lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Genç tenisçi Gaston, Wawrinka’yı eledi

Dünya klasmanının 239. basamağında yer alan 20 yaşındaki Fransız tenisçi Hugo Gaston, turnuvada 2015 yılında şampiyonluğa ulaşan 16 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka’yı 2-6, 6-3, 6-3, 4-6 ve 6-0’lık setlerin ardından 3-2’lik skorla geçerek büyük bir sürprize imza attı ve dördüncü turda Thiem ile eşleşti.

Bu sezon ABD Açık’ta kariyerinin ilk grand slam finalini oynayan 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev de dünya 110 numarası İtalyan Marco Cecchinato’yu 6-1, 7-5 ve 6-3’lük setlerle 3-0 yenerek dördüncü tura adını yazdırdı.

Djokovic yarın korta çıkacak

Üçüncü tur maçlarıyla devam edecek Fransa Açık’ta yarın, tek erkeklerde 2016 yılı şampiyonu dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, dünya 153 numarası Kolombiyalı Daniel Elahi Galan ile mücadele edecek.

Turnuvanın 5 numaralı seribaşı tenisçisi Yunan Stefanos Tsitsipas ise dünya 56 numarası Slovenyalı Aljaz Bedene ile karşılaşacak.

Tek kadınlarda bu yıl Avustralya Açık’ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna uzanan 4 numaralı seribaşı ABD’li Sofia Kenin ise dünya 142 numarası Rumen Irina Bara’nın karşısına çıkacak.

AA

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