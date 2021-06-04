Fransa Açık’ta Alexander Zverev 4. tura çıktı

Başkent Paris’te düzenlenen turnuvaya 6. gün maçlarıyla devam edildi.

Tek erkekler 3. tur mücadelesinde Alman tenisçi Zverev, dünya sıralamasının 55. basamağındaki Sırp Laslo Djere ile karşılaştı. Zverev, rakibini 6-2, 7-5 ve 6-2’lik setlerle 3-0 yenerek tur atladı.

Dünya klasmanının 49. sırasında yer alan Japon Kei Nishikori ise ilk seti 7-5 kazandıktan sonra İsviçreli rakibi Henri Laaksonen’in maçtan çekilmesiyle 4. tura kaldı.

Zverev ile Nishikori, 4. turda birbirlerine rakip oldu.

Kadınlarda 3 numaralı seribaşı Sabalenka elendi

Tek kadınlarda 31 numaralı seribaşı Rus Anastasia Pavlyuchenkova, 3. tur maçında 3 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka’yı elemeyi başardı.

Belaruslu rakibi karşısında 6-4, 2-6, 6-0 sona eren setlerle 2-1 galip gelen Pavlyuchenkova, 4. tura yükseldi.

Dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty’nin sakatlık, 2 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka’nın psikolojik sorunlar sebebiyle turnuvadan çekilmesinin ardından Sabalenka’nın da elenmesiyle kadınlarda ilk 3 sıradaki tenisçiler Fransa Açık’a veda etmiş oldu.

İki kez grand slam şampiyonu olan Belaruslu Victoria Azarenka ise zorlanmadan 4. tura çıktı. Kadınların 15 numaralı seribaşı Azarenka, 23 numaralı seribaşı ABD’li Madison Keys’i 6-2’lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Azarenka ile Pavlyuchenkova, 4. turda eşleşti.

AA