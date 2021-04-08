Fransa Açık Tenis Turnuvası bir hafta ertelendi

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, başkent Paris’in ev sahipliğinde 23 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan toprak kort turnuvası, 30 Mayıs-13 Haziran tarihlerine alındı. Eleme maçlarının 24-28 Mayıs tarihlerinde oynanacağı bilgisi verildi.

Turnuvanın, ülke çapında üçüncü kez uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarından etkilenmemesi için bu kararın alındığı belirtildi. Geleneksel olarak mayıs ayının son haftası başlayan Roland Garros, 2020’de de salgın yüzünden 4 ay ertelenmişti. (AA)